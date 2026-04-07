Белгородский губернатор Гладков продолжает работу в обычном режиме

Оперштаб опроверг скорую отставку губернатора Белгородской области

На фоне новостей о возможной отставке губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продолжает работу в обычном режиме, сообщает «Ъ» со ссылкой на РИА Новости. Ранее в «Ведомостях» появилась информация, что господин Гладков может покинуть пост ранее выборов главы региона.

Фото: t.me / vvgladkov

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Официальных заявлений от главы региона... не поступало. Губернатор, как и его команда, продолжают работать в обычном режиме, включая рабочие поездки по области»,— прокомментировали в пресс-службе главы региона.

Источник «Ъ-Черноземье» в правительстве Белгородской области не подтвердил и не опроверг информацию о возможной отставке губернатора. По словам собеседника, «...в этом вопросе все эксклюзивы — только от высшего должностного лица государства».

По сведениям «Ведомостей», отставка господина Гладкова возможна из-за состояния его здоровья. Также ротация может быть необходима из-за «не лучшей» ситуации с поддержкой власти в Белгородской области и ухудшения качества жизни по сравнению с предыдущими годами.

Денис Данилов