Депутат свердловского заксобрания Смирнов отказался выдвигаться в Госдуму

Депутат законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов («Единая Россия») не стал подавать документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) партии по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Как следует из данных на сайте объединения, политик намерен вновь переизбраться в региональный парламент от Орджоникидзевского одномандатного округа. По данным на 16 апреля, конкуренцию господину Смирнову за мандат составят заведующий подсобно-вспомогательным производством компании «Свердловскавтодор» Максим Максимов и мобильный банкир Альфа-банка Антон Пономарев.

Владимир Смирнов (справа)

По данным «Ъ», Владимир Смирнов планировал выдвинуться в Госдуму от Березовского одномандатного округа Сергея Чепикова («Единая Россия»). По словам источников, ранее господин Чепиков решил отказаться от борьбы за место в новом созыве нижней палаты российского парламента. Впрочем, один из собеседников сообщил, что после отставки губернатора Евгения Куйвашева и назначения на пост главы региона Дениса Паслера весной 2025 года депутат поменял планы и начал переговоры о том, чтобы сохранить округ за собой. Документы для участия в праймериз Сергей Чепиков на момент публикации не направил.

Владимир Смирнов избирался в гордуму Екатеринбурга VI и VII созывов, в 2019 году получил мандат депутата заксобрания Свердловской области, в 2021-м вновь переизбрался в региональный парламент от Орджоникидзевского одномандатного округа. Тогда кандидат от «Единой России» получил 20,5 тыс. голосов избирателей, опередив претендентов от КПРФ Андрея Пиняжина (14,8 тыс.) и от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Дмитрия Ворошилова (11,5 тыс.).

Владимир Смирнов с 2003 года служил в управлении ФСБ по Свердловской области, в 2008 году был уволен в запас капитаном, позже получил звание подполковника ФСБ. С 2008-го господин Смирнов является учредителем торгового комплекса «Омега», торгово-развлекательного центра «ЭкоМолл Гранат» и торгового центра «ЭкоМолл Апельсин», с 2019-го — президентом Федерация кикбоксинга Свердловской области.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Сегодня интересы Свердловской области в нижней палате российского парламента представляют 10 депутатов от «Единой России» и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России».

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев