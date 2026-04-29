Заксобрание Петербурга лишило полномочий ушедшего на СВО депутата Малькевича

Законодательное собрание Санкт-Петербурга лишило полномочий депутата Александра Малькевича после его решения отправиться в зону СВО. Парламент единогласно проголосовал «за», передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

О решении Александра Малькевича отправиться на СВО председатель ЗакСа Александр Бельский объявил накануне. В октябре 2025 года господина Малькевича задержали по обвинению в хищении 37,2 млн руб. у АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию». В том же месяце петербургское отделение «Единой России» приостановило членство депутата в партии до выяснения обстоятельств дела.

По версии следствия, Александр Малькевич во время руководства агентством заключил договор о продвижении с частным фондом. Компании перечислили 37,2 млн руб., хотя работы не были выполнены. Участники махинации перевели деньги на счета подконтрольных организаций, а затем обналичили, считает следствие.

