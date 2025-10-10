Депутата Малькевича обвинили в хищении у агентства телерадиовещания Петербурга

Правоохранители задержали депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича. Его обвинили в хищении средств у АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (АО «ГАТР»), сообщило ТАСС со ссылкой на источник. Следствие просит Басманный районный суд Москвы избрать депутату запрет определенных действий.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко ранее сообщила, что по делу обвиняются пять человек. По версии следствия, глава агентства в 2020-2021 годах заключил договор о продвижении общества с частным фондом. Представитель фонда не исполнил обязательств и предоставил документы, по которым работы якобы были выполнены. Руководитель «ГАТР» знал, что фонд не создал публикации, но подписал документы.

В результате фонду перечислили 37,2 млн руб. Злоумышленники перевели деньги по фиктивным основаниям на счета подконтрольных организаций, а затем обналичили.

Ранее сотрудники ФСБ задержали главу петербургского Центра управления регионом Елену Никитину. Следственные мероприятия также коснулись замгендиректора канала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова и блогера Николая Камнева. Александр Малькевич руководил «Санкт-Петербургом» с 2021 по 2023 год.

Никита Черненко