Петербургское отделение ЕР приостановило членство в партии депутата Малькевича

Отделение «Единой России» в Санкт-Петербурге приостановило членство в партии депутата Заксобрания города Александра Малькевича. Об этом сообщил журналистам спикер петербургского парламента и глава регионального отделения партии Александр Бельский. По его словам, членство депутата приостановили «до выяснения всех обстоятельств материалов дела» о хищении, по которому господин Малькевич проходит подозреваемым (цитата по ТАСС).

Господина Малькевича обвиняют в хищении 37,2 млн руб. у АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (АО «ГАТР»). С января 2021 года по сентябрь 2023-го депутат руководил агентством. 10 октября его задержали.

По версии следствия, Александр Малькевич во время руководства агентством заключил договор о продвижении общества с частным фондом. Представитель фонда не исполнил обязательств и предоставил документы, по которым работы якобы были выполнены. Руководитель «ГАТР» знал, что фонд не создал публикации, но подписал документы. За это фонду перечислили 37,2 млн руб. Все деньги участники махинации перевели на счета подконтрольных организаций, а затем обналичили.