Растрату списали через интернет

Как стало известно “Ъ”, в ближайшее время в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения будет направлено уголовное дело о хищении около 37 млн руб., выделенных из бюджета телеканалу «Санкт-Петербург» на информационное и медиасопровождение в интернете деятельности городской администрации. Среди фигурантов — руководивший ранее телеканалом известный журналист и медиаменеджер, депутат петербургского заксобрания Александр Малькевич и глава Центра управления регионом (ЦУР) Северной столицы Елена Никитина.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, фигуранты дела об особо крупной растрате бюджетных средств, выделенных телеканалу «Санкт-Петербург», на днях завершат ознакомление с 20 томами материалов расследования. После этого дело будет направлено в прокуратуру, а затем в суд — если надзор утвердит обвинительное заключение.

Расследование было начато СКР в апреле 2024 года. Полтора года оно проводилось по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц. Потерпевшим по нему признано АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР; учредитель телеканала «Санкт-Петербург»), которое с января 2021 по сентябрь 2023 года в должности гендиректора возглавлял Александр Малькевич, известный медиаменеджер, имя которое в свое время связывали с Евгением Пригожиным.

В конце прошлого года господин Малькевич и его предшественник на посту гендиректора Борис Петров из свидетелей превратились в обвиняемых, а само дело переквалифицировали на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Вслед за этим последовали задержания. В результате в СИЗО Басманный суд Москвы отправил замдиректора по экономике и финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова, руководителя петербургского ЦУРа (отвечает за коммуникацию чиновников в соцсетях) Елену Никитину и бенефициара фонда «Новое Медиа» блогера Николая Камнева. Муж госпожи Никитиной — президент АНО «Фонд культуры семьи и детства» Сергей Кожокар, которому, как и супруге, помимо растраты вменяется в вину еще и легализация денежных средств (ст. 174 УК РФ), оказался под домашним арестом. Александру Малькевичу и Борису Петрову назначили запрет определенных действий.

Как установило следствие, в 2020–2021 годах АО ГАТР заключило с фондом «Новое Медиа» договор на информационное сопровождение деятельности петербургской администрации в интернете. В ходе разбирательства СКР пришел к выводу, что фонд работу не выполнил, а для оплаты предоставил фиктивные отчетные документы.

Зная об этом, говорится в деле, руководство ГАТР тем не менее перечислило «Новому Медиа» 37,2 млн руб. Впоследствии эти деньги, по версии следствия, были переведены на счета подконтрольных участникам схемы организаций и предпринимателей, а позже обналичены.

«Обвинение в растрате абсолютно бездоказательно. Например, вся вина Александра Малькевича заключается в том, что в свой первый рабочий день в должности гендиректора ГАТР он подписал договор с подрядчиком,— заявила “Ъ” адвокат обвиняемого Малькевича Марина Пятенок.— Акты приемки работ он не подписывал, поскольку это не входило в его должностные обязанности. В деле нет ни одного доказательства, что он получил от этой сделки хоть копейку. К тому же следствие в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого даже не указало, в чем выразилась корыстная цель моего подзащитного. А без этого нет и состава преступления». Более того, утверждает адвокат Пятенок, договор с фондом «Новое Медиа» был полностью исполнен, весь контент, предусмотренный контрактом,— публикации, посты, информационные материалы — был размещен в полном объеме и деньги перечислили за реально оказанные услуги. «Отдельно отмечу, что Александр Малькевич по сути находится под двойным ударом. На Украине СБУ обвиняет его в создании "пророссийского информационного поля" в Херсонской и Запорожской областях, в том, что он считает эти земли русскими, помогает в эвакуации мирных жителей, за что указом президента в 2022 году был награжден орденом Мужества. А теперь в своей стране он вынужден защищаться от абсурдного обвинения»,— добавила Марина Пятенок.

