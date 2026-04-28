Депутат Заксобрания Петербурга Малькевич уходит на СВО

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 30 апреля рассмотрит заявления о досрочном сложении полномочий двух депутатов — Александра Малькевича и Александра Шишлова. Оба парламентария приняли решение покинуть городской парламент по собственному желанию, сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Ранее господина Малькевича обвиняли в хищении средств телеканала «Санкт-Петербург».

Господин Малькевич принял решение отправиться в зону СВО

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Господин Малькевич принял решение отправиться в зону СВО

Александр Малькевич написал заявление в связи с решением отправиться в зону СВО. По словам господина Бельского, опыт и компетенции Малькевича будут востребованы на передовой. Также парламент рассмотрит заявление депутата Александра Шишлова. Причины, побудившие его покинуть ЗакС, в официальном сообщении не уточняются.

«Благодарю их за работу и желаю удачи в дальнейшем жизненном и профессиональном пути»,— написал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

После удовлетворения заявлений мандаты депутатов будут переданы следующим по партийным спискам кандидатам.

Кирилл Конторщиков