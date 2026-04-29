Депутат Александр Малькевич ушел из ЗакСа Петербурга на СВО

Заксобрание Санкт-Петербурга покинул депутат Александр Малькевич (партия «Единая Россия»). Днем ранее председатель ЗакСа Александр Бельский заявил, что парламентарий принял решение отправиться на СВО, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Александр Малькевич занимал место в парламенте чуть больше двух лет Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Вопрос о снятии с Александра Малькевича депутатских полномочий рассмотрели без его участия. Парламент проголосовал единогласно «за».

После заседания Александр Бельский рассказал журналистам, что Александр Малькевич уже находится в зоне проведения СВО. «Александр Александрович ушел в зону специальной военной операции и написал заявление»,— ответил на вопрос господин Бельский.

Осенью прошлого года депутат, ранее руководивший телеканалом «Санкт-Петербург», журналист и медиаменеджер стал фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате 37 млн рублей бюджетных средств. Деньги были выделены телеканалу на информационное и медиасопровождение в интернете деятельности городской администрации. Обвиняемыми по делу также проходят заместитель директора по экономике и финансам телеканала Сергей Сыров, экс-гендиректор «Санкт-Петербурга» Борис Петров, руководитель петербургского ЦУРа (отвечает за коммуникацию чиновников в соцсетях) Елена Никитина и ее супруг — президент АНО «Фонд культуры семьи и детства» Сергей Кожокар, а также бенефициар фонда «Новое Медиа» Николай Камнев. После ухода на СВО следствие должно приостановить уголовное дело в отношении Александра Малькевича.

Александр Малькевич занимал место в парламенте чуть больше двух лет: он был избран на довыборах в ЗакС в сентябре 2024-го.

Надежда Ярмула