Для Ростовской области отложат выплату долга

Президент Владимир Путин поддержал предложение отсрочить погашение бюджетных кредитов для субъектов. Выплаты перенесут с 2026 года на более поздний срок.

«Для нас это снизит нагрузку на бюджет в непростых финансовых условиях текущего года. Владимир Владимирович поручил правительству, депутатам и сенаторам обеспечить решение этого вопроса», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», правительство России списало донскому региону задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 1 млрд руб. Высвободившиеся средства планируют направить на модернизацию городской инфраструктуры, ЖКХ и другие проекты.

Владимир Путин отметил, что ранее регионам списали только две трети долга, оставшуюся часть необходимо погасить.

Константин Соловьев