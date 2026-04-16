Ростовской области списали долг в более 1 млрд рублей по бюджетным кредитам

Правительство России списало Ростовской области задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 1 млрд руб. Высвободившиеся средства планируют направить на модернизацию городской инфраструктуры, ЖКХ и другие проекты. Об этом сообщила в соцсетях вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Помимо донского региона, часть долгов списали еще 16 регионам, сообщает пресс-служба правительства. В список попали территории, направившие значительную часть средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование коммунального хозяйства и обновление общественного транспорта. К ним относятся республики Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. Общая сумма списания составила 31 млрд рублей.

Константин Соловьев