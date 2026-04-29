В Пермском крае произошел пожар на промплощадке после атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе. На объекте произошел пожар. Всех работников эвакуировали, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. На территории всего региона введен режим беспилотной опасности.

Минобороны России об атаке на Пермский край пока не сообщало. По данным ведомства, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 98 беспилотников самолетного типа над восемью российскими регионами, обошлось без жертв.