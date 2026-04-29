В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге ввели ограничения

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе аэропорта. Пассажиров просят уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала «Антитеррор Урал», ПВО зафиксировала опасность в небе, которая потенциально может двигаться в сторону региона на значительном расстоянии. Реальной угрозы гражданам нет, однако экстренные службы переведены в режим готовности.

Сегодня после 8:00 в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Уральцев просят не подбирать обломки БПЛА, не снимать работу ПВО, сообщить о подозрительных предметах по номеру 112.

Ирина Пичурина