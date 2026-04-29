Режим беспилотной опасности введен в Тюменской области

На территории Тюменской области власти ввели режим беспилотной опасности. Превентивная мера действует для усиления безопасности, сказано в сообщении информационного центра правительства региона.

Напомним, власти Тюменской области установили запрет на размещение в средствах массовой информации и интернете фото- и видеоматериалов, связанных с применением беспилотных воздушных судов, а также последствиями их использования.

Ранее аналогичный режим в Тюменской области вводился 25 апреля и был связан с атаками БПЛА в Свердловской и Челябинской областях. Сегодня с 8:00 режим действует в Свердловской области. Его также ввели в Курганской области.

Ирина Пичурина