В Екатеринбурге массово отменили и задержали рейсы после закрытия Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово наблюдается массовая отмена и задержка авиарейсов, следует из расписания на онлайн-табло. Это произошло на фоне закрытия аэропорта из-за введения режима беспилотной опасности.

В данный момент отменены рейсы в Сургут (YC-9709, «Ямал») и Москву (SU-1401, «Аэрофлот»).

Задержаны вылеты в Хургаду (UJ-668, Almasria), Оренбург (5N-587, Smartavia), Нижний Новгород (WZ-1029, Red Wings), Уфу (FV-5989, «Россия»), Саратов (WZ-1047, Red Wings), Белоярский (7R-825, RusLine), Москву (SU-1417, «Аэрофлот»). Среди задержанных — несколько самолетов «Уральских авиалиний» в Стамбул (U6-773), Сочи (U6-219), Москву (U6-262, U6-272).

«Из-за закрытия воздушного пространства в Екатеринбурге авиакомпания вынужденно скорректировала расписание рейсов. В частности, WZ1030 из Нижнего Новгорода в Екатеринбург. Red Wings предоставит пассажирам напитки, горячее питание и предупредит их о новом времени вылета»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

С 8:00 на территории Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, он также был введен в соседних регионах — в Тюменской и Курганской областях, а также в Пермском крае. В аэропорту Кольцово действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

