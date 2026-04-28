Заключен контракт на строительство моста через Волгу в Ярославле

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области и АО «Дороги и мосты» (входит в АО «Группа компаний «Нацпроектстрой») 27 апреля подписали контракт на строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. Контракт опубликован на портале госзакупок.

Фото: Правительство Ярославской области

Цена контракта составила 28,6 млрд руб., размер аванса — 20% или 5,7 млрд руб. Подрядчик возведет сам мост из пяти пролетов, а также левобережный подход до улицы Клубной. Срок исполнения — 30 декабря 2030 года.

«Работы по новому контракту планируется начать в текущем году»,— сообщили в холдинге.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство началось осенью 2025 года на первом участке объекта во Фрунзенском районе. Первый этап работ включает транспортную развязку на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу Волги. Его планируют закончить до декабря 2026 года. Подрядчик — ООО «Трансстроймеханизация» (входит в дивизион «Дороги и мосты»), цена контракта — 4 млрд руб.

Строительство финансируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета.

Алла Чижова