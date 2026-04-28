Минобороны России уточнило детали гибели министра обороны Мали

Министр обороны Мали Садио Камара погиб из-за подрыва «шахид-мобиля» около его резиденции на армейской базе Кати в пригороде Бамако. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства, которое представляет в республике «Африканский корпус».

По данным правительства Мали, Садио Камара «вступил в бой с нападавшими, сумев уничтожить некоторых». Министра с ранениями доставили в больницу, где он позднее скончался. При атаке на резиденцию также погибли жена и двое внуков господина Камары. Jeune Afrique и Le Figaro писали о подрыве начиненного взрывчаткой грузовика у дома министра.

Как уточнили в Минобороны России, число боевиков, участвующих в госперевороте в Мали, насчитывает около 12 тыс. человек. Их подготовили украинские и европейские наемники-инструкторы, добавили в ведомстве. В операции против повстанцев участвовали подразделения «Африканского корпуса». При столкновении, утверждают в российском министерстве, потери террористов составили более 2,5 тыс. человек и 102 автомобиля.

25 апреля боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM; связан с «Аль-Каидой», которая признана в РФ террористической и запрещена) вместе с бойцами повстанческой группировки туарегов FLA атаковали военные и правительственные объекты в Мали. По данным МИД России на 27 апреля, ситуация в столице Бамако была спокойная, однако в некоторых районах страны столкновения продолжались. Сегодня военнослужащие «Африканского корпуса» покинули позиции в городе Кидаль, который в начале конфликта захватили туареги.