МИД России заявил о жертвах среди «Африканского корпуса» после столкновения с повстанцами в Мали

Среди военнослужащих «Африканского корпуса», входящего в Минобороны России, есть погибшие после столкновения с повстанцами в Мали. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Георгий Борисенко. По его словам, захват повстанцами малийского города Кидаль создает большую проблему.

«В самом Бамако (столица Мали.—"Ъ"), по сообщениям посла, вроде бы ситуация по состоянию на вчерашний день… была уже спокойная. Но, тем не менее, в некоторых районах страны боестолкновения продолжались»,— заявил господин Борисенко на заседании международного комитета Совета федерации (цитата по «РИА Новости»).

25 апреля боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM; связан с «Аль-Каидой», которая признана в РФ террористической и запрещена) вместе с бойцами повстанческой группировки туарегов FLA атаковали военные и правительственные объекты в Мали. При атаке погиб министр обороны Садио Камара.