Власти Мали подтвердили смерть министра обороны Садио Камары

Правительство Мали подтвердило гибель министра обороны Садио Камары в результате атаки боевиков JNIM. О смерти главы ведомства по государственному телевидению сообщил представитель правительства Исса Усман Кулибали.

«Он вступил в бой с нападавшими, сумев уничтожить некоторых… В ходе интенсивных боев он был ранен и транспортирован в больницу, где, к сожалению, скончался»,— сказал пресс-секретарь правительства.

По данным властей, нападение произошло 25 апреля. Боевики атаковали резиденцию министра на армейской базе Кати в пригороде Бамако. По информации Jeune Afrique и Le Figaro у дома был подорван начиненный взрывчаткой грузовик. В результате атаки также погибли жена и двое внуков Садио Камары.

Группировка JNIM связана с «Аль-Каидой» (признана в России террористической и запрещена). JNIM объявила о нескольких атаках — на резиденцию президента Мали, штаб-квартиру Минобороны и международный аэропорт Бамако.