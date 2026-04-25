Туареги заявили о захвате города на севере Мали

Сепаратистское объединение туарегов «Фронт освобождения Азавада» (Front de libration de l'Azawad, FLA) взяло на себя ответственность за нападение на военные объекты в разных городах Мали. Боевики утверждают, что взяли под контроль город Кидаль на севере страны, сообщает France 24.

Прежде FLA действовала преимущественно на севере страны, отмечает телеканал. Однако сегодня боевики заявили, что именно они напали на военную базу Кати в пригороде столицы Бамако. СМИ писали, что столичный аэропорт приостановил работу из-за боевых действий.

Армия Мали ранее подтвердила атаки в разных частях страны. Сообщалось о нападениях, в том числе, в северном городе Гао и в городе Севарэ в центре страны. Обеспокоенность из-за ситуации в Мали выразил Африканский союз. Председатель союза Махмуд Али Юссуф осудил нападение и заявил об угрозе безопасности гражданскому населению.

Азавадом сепаратисты называют земли на севере Мали, где они хотят создать государство туарегов. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с малийскими властями, однако в 2023-м объявили о возобновлении вооруженной борьбы. В 2024 году крупнейшие группировки туарегов объявили о создании коалиции «Фронт освобождения Азавада».