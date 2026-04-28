Минобороны РФ подтвердило вывод «Африканского корпуса» из города Кидаль в Мали

Военнослужащие «Африканского корпуса» Вооруженных сил России и армии Мали по решению руководства африканской страны покинули позиции в городе Кидаль. Об этом сообщило Минобороны РФ. О переходе расположенного на севере Мали города под контроль боевиков СМИ сообщили в прошлую субботу.

«Отряд "Африканского корпуса" более суток вел бои в полном окружении против многократно превосходящей группировки», — заявили в российском ведомстве. Подчеркивается, что отряд «отразил четыре массированные атаки».

Позднее «военнослужащие ВС Мали и "Африканского корпуса" покинули опорный пункт в городе Кидаль».

В российском ведомстве подчеркнули, что подразделения «Африканского корпуса» «продолжают выполнение поставленных задач и находятся в готовности к отражению атак боевиков». В министерстве отметили, что подразделения корпуса нанесли врагу «невосполнимые потери в личном составе и технике», не допустили госпереворота и «массовой гибели гражданского населения».