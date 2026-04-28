В Крыму направили предписания по 118 средствам размещения без самооценки

В 2025 году в адрес сервисов бронирования в Крыму направлены информационные письма об устранении выявленных нарушений в отношении 118 средств размещения, не прошедших обязательную самооценку. Речь идет об отелях, гостевых домах, эллингах и апартаментах, размещенных на онлайн-платформах, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве курортов и туризма.

В министерстве также напомнили, что в курортном сезоне 2026 года в Крыму будут функционировать 1112 средств размещения, включая 98 санаториев и более 1,3 тыс. гостевых домов. Число пляжей, по прогнозу, увеличится до 360.

По итогам 2025 года в регионе модернизированы 39 средств размещения, введены в эксплуатацию девять новых объектов на 168 номеров. Всего функционировал 351 пляж — на 20 больше, чем годом ранее, и на 100 больше по сравнению с 2015 годом.

За последние 12 лет в Крыму открыто 88 новых гостиниц и гостевых домов суммарно более чем на 4 тыс. номеров, а также модернизировано 756 объектов размещения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что осенью 2025 года более 1,1 тыс. объектов размещения в Крыму были включены в единый федеральный реестр. Из них 133 составили гостевые дома, легализация которых началась с 1 сентября. По сравнению с концом сентября их число выросло в 2,6 раза.

