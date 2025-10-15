В Крыму в реестр средств размещения внесли 133 гостевых дома

В Республике Крым более 1,1 тыс. объектов размещения вошли в единый федеральный реестр классифицированных средств размещения. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на выставке-форуме «Туристэкспо. Крым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По его словам, 133 из включенных объектов — это гостевые дома, легализация которых стартовала с 1 сентября 2025 года. «На сегодняшний день у нас 1133 объекта в регистре, [они] прошли первый этап — самооценку. Из них 133 — гостевые дома»,— уточнил господин Ганзий.

По сравнению с концом сентября, когда в реестре числилось около 50 гостевых домов, их количество выросло в 2,6 раза. Министр отметил активную работу по легализации подобных объектов в регионе.

Согласно закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным 7 июня, гостевые дома могут включать не более 15 комнат и одновременно принимать до 45 человек. Эксперимент по легализации таких объектов проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года в ряде регионов, включая Крым, Краснодарский край и федеральную территорию «Сириус».

Анна Гречко