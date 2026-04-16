В Крыму до 2030 года откроют 33 туристических объекта

До 2030 года в Крыму планируют открыть 33 новых санаторно-курортных и туристских объекта, включая восемь санаториев. Все объекты входят в масштабную программу развития туристической инфраструктуры республики, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве курортов и туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В курортном сезоне 2026 года в Крыму будут функционировать 1112 средств размещения, включая 98 санаториев и более 1,3 тыс. гостевых домов. Число пляжей, как ожидается, увеличится до 360.

В 2025 году в регионе модернизировали 39 средств размещения и ввели в эксплуатацию девять новых объектов на 168 номеров. Кроме того, в республике функционировал 351 пляж — на 20 больше, чем годом ранее. По сравнению с 2015 годом количество оборудованных пляжей выросло на 100.

Всего за последние 12 лет в Крыму открыли 88 новых отелей и гостевых домов более чем на 4 тыс. номеров, а также модернизировали 756 объектов размещения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что осенью 2025 года в Крыму более 1,1 тыс. объектов размещения были включены в единый федеральный реестр классифицированных средств размещения. Из них 133 объекта составили гостевые дома, легализация которых началась с 1 сентября 2025 года. По сравнению с концом сентября, когда в реестре находилось около 50 гостевых домов, их число увеличилось в 2,6 раза.

Анна Гречко