В Ростовской области бизнес увеличил долю российских авто в закупках на 21%

Бизнес в Ростовской области резко увеличил закупки отечественных и китайских автомобилей — на 21% за последние полгода, пишет РБК Ростов со со ссылкой на данные электронной торговой площадки «ТендерПро».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Компании отреагировали на ужесточение утилизационного сбора, который Минпромторг привязал к мощности двигателя с прогрессивной шкалой. Новые правила вступили в силу 1 декабря 2025 года и ударили по импорту, подтолкнув рынок к локальным производителям.

С января по сентябрь 2025 года российские машины закупали в 44,1% тендеров, а за вторую половину года этот показатель подскочил до 63,2%. Доля отечественных марок достигла 3,6% от всех тендеров — Ростовская область заняла по этому критерию шестое место в России. Лидером продаж стала «ГАЗель» (26,1% закупок), за ней следуют «УАЗ Патриот» (21,9%), формально отечественный «Москвич 3» (12,8%), Lada Vesta (9,2%), Lada Granta (7,3%) и Lada Largus (3,8%).

Коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева отметила общероссийский тренд: в первых трех кварталах 2025 года доля российских авто в закупках составляла 45,8%, а в последние полгода выросла до 64,4%. Пересмотр ставок сбора спровоцировал разворот к внутреннему рынку, хотя общая активность заказчиков упала на 26%. Число запросов на отсрочку платежа увеличилось в 1,5 раза из-за финансовой нагрузки.

Утилизационный сбор теперь рассчитывают по базовой ставке с коэффициентами: для физлиц сохранили льготы (3,4 тыс. руб. за новые авто до 160 л.с., 5,2 тыс. руб. за машины старше трех лет), а юрлица платят полный тариф. Это подняло цены на импорт, стимулируя локализацию производства. Аналитики ожидали именно такого эффекта от инициативы Минпромторга сентября 2025 года.

Похожая динамика видна в соседнем Ставропольском крае, где спрос вырос на 23%.

Ранее, в 2025 году, спрос на новые машины подскочил на 51%, а средние цены снизились на 2%. Однако закупки агротехники в регионе упали на 22,7% за 2025 год, что отражает общее замедление.

