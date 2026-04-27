Ставропольский бизнес на 23% чаще стал покупать российские авто

Спрос предприятий Ставропольского края на отечественные и китайские автомобили вырос на 23% за последние полгода. Причиной стало повышение утилизационного сбора. Об этом пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на пресс-службу электронной торговой площадки «ТендерПро».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Утилизационный сбор — это одноразовый платеж с импортеров, производителей или покупателей авто за переработку машин после их эксплуатации, в России действует с 2012 года.

В сентябре 2025 года Минпромторг предложил изменить систему расчета утильсбора, привязав его ставку к мощности двигателя по прогрессивной шкале. Льготные коэффициенты (3,4 тыс. руб. за новое авто и 5,2 тыс. руб. за машину старше трех лет) сохранили только для физических лиц, ввозящих автомобили с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. Остальные машины перешли на коммерческий тариф. Правила вступили в силу 1 декабря 2025 года.

По оценкам аналитиков, с января по сентябрь 2025 года российские авто в регионе приобретали в 47,1% тендеров. За последние полгода этот показатель вырос до 61,7%. Чаще всего компании выбирают «ГАЗель» (28,8% случаев), «УАЗ Патриот» (23%), «Москвич 3» (13,4%), Lada Vesta (8,8%), Lada Granta (8,2%) и Lada Largus (4,2%).

Доля Ставропольского края в закупках отечественных марок составила 2,6% от всех тендеров. По этому показателю регион занял 10 место среди субъектов РФ.

