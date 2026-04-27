Ярославскую учительницу оштрафовали за ссылку на нежелательную организацию

Кировский районный суд Ярославля оштрафовал школьную учительницу английского языка на 5 тыс. руб. по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

«Судом установлено, что на личной странице педагога в социальной сети была размещена ссылка на интернет-ресурсы иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации»,— рассказали в пресс-службе.

Ранее по этой же статье были привлечены к ответственности сотрудники ЯГТУ, ЯГПУ, помощник ректора ЯГТИ и начальник управления научных исследований и инноваций Демидовского университета.

