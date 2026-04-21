ПСБ в Ярославле расширяет инфраструктуру хранения банковских документов

ПСБ ввел в эксплуатацию собственное архивохранилище в Ярославле. Проект реализован в рамках развития инфраструктуры банка в регионе на фоне релокации и свяазнных с ней изменений в логистике документооборота. В запуске объекта принял участие председатель банка Петр Фрадков.

«Современное помещение, выстроенное с учетом долгосрочных потребностей банка в работе с архивными материалами и отвечающее всем отраслевым требованиям к условиям хранения и безопасности, позволяет размещать значительный объем документации и данных. Новое архивохранилище в Ярославле – не единственное у нас, оно стало частью системы архивных хранилищ группы ПСБ. Их совокупная вместимость превышает 2,5 миллиона коробов. Это 2 700 полностью загруженных документами фур, выстроенных в одну колонну, протяженность которой равна длине МКАД. И каждое хранилище, включая новое в Ярославле, работает по единому высокому стандарту»,— заявил Петр Фрадков на церемонии открытия.

«Появление такого современного архивохранилища для нас это в первую очередь создание нового экономического объекта, который дает региону дополнительно порядка 100 высококвалифицированных рабочих мест. Этот проект еще один важный этап в системной работе по переезду ПСБ в наш регион. Благодаря решению о релокации область очень выиграла. Сегодня банк — один из наших крупнейших налогоплательщиков, и вместе с ним мы работаем над созданием социальных и инфраструктурных проектов, которые положительно повлияют на социально-экономическое развитие региона»,— рассказал первый заместитель председателя Правительства области Денис Хохряков.

Архивохранилище обеспечивает полный цикл работы с документами — от оцифровки и хранения до их конфиденциального уничтожения с последующей утилизацией в соответствии с экологическими требованиями. Площадь объекта превышает 24 тыс. кв. м, начальная вместимость составляет более 1 млн коробов. Конструкция предусматривает возможность увеличения объема хранения примерно в два раза.