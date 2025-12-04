Сотрудника ЯГПУ оштрафовали за ссылку на нежелательную организацию

В Ярославле суд привлек к административной ответственности сотрудника Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) по 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Ранее в пресс-службе сообщали, что на сайте вуза была размещена ссылка на интернет-ресурсы нежелательных иностранных и международных организаций. «Материалы были доступны для прочтения и скачивания неограниченному кругу лиц»,— уточнялось в сообщении.

Сотрудника ЯГПУ оштрафовали на 20 тыс. руб. Ранее по этой же статье были привлечены к ответственности сотрудник ЯГТУ, помощник ректора ЯГТИ и начальник управления научных исследований и инноваций Демидовского университета.

Алла Чижова