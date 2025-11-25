Сотрудников ярославских вузов оштрафовали за ссылки на нежелательные организации

Кировский районный суд Ярославля привлек к административной ответственности ректора Ярославского государственного театрального института имени Фирса Шишигина и начальника управления научных исследований и инноваций Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова по 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

Материалы о выявленных нарушениях направила в суд прокуратура. По данным ведомства, на сайтах вузов находились ссылки на интернет-ресурсы признанных нежелательными на территории России иностранных и международных организаций. Ознакомиться с материалами мог любой желающий.

«Суд признал должностных лиц вузов виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ, назначил каждому из них наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. руб.»,— сообщили в областном суде.

Рассмотрение аналогичного дела в отношении сотрудника ЯГПУ им. К.Д. Ушинского состоится 1 декабря.

Алла Чижова