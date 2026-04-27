Кому достался миллион?

ПСБ и благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» в технопарке ЯГПУ им. К.Д.Ушинского провели заключительный этап образовательной программы для студентов Ярославля и Ярославской области. Финалисты защитили свои бизнес-проекты, и победители получили гранты на открытие собственного дела — реализацию разработанного стартапа.

Жюри оценивали представленные участниками проекты по десяти критериям, среди которых — актуальность и значимость, уникальность и конкурентные преимущества, реализуемость, глубина проработки, экономическая эффективность и масштабируемость. В итоге жюри выбрало 3 команды победителей, которых наградили грантами на общую сумму 1 000 000 рублей.

Лучшим проектом, по мнению жюри, стал ReArmor AI — тренажер для восстановления нейронных связей между головным мозгом и рукой для реабилитации после инсульта. Команда победителей получила грант в размере 500 тысяч рублей на запуск и развитие своего продукта.

По решению жюри второе место в конкурсе и грант на 300 тысяч рублей разделили между собой сразу две команды: платформа-агрегатор городских событий «Приходи» и мобильное приложение для туристов с ИИ и виртуальной реальностью «Россия в твоем кармане». Эксперты отметили, что проекты тематически дополняют друг друга и в перспективе могут объединиться в совместный продукт, который предложит пользователям принципиально новый опыт городского туризма и досуга.

Третье место заняла команда, представившая проект «Академия телефона» — образовательную программу для пожилых людей, которые хотят научиться пользоваться мобильными телефонами, приложениями и онлайн-сервисами. Они получили грант — 200 тысяч рублей.

Победителей поздравила Анна Можейко, заместитель управляющего по развитию малого и среднего предпринимательства Ярославского филиала ПСБ.

«Вклад в образование молодежи и поддержка предпринимательства — важнейшие социальные задачи Ярославского филиала ПСБ. Участие в акселераторе помогло участникам составить план запуска собственного дела, укрепить уверенность в себе и получить ценный опыт, который будет полезен им в будущем. Так, например, ребята научились самостоятельно запускать ботов и внедрять ИИ-инструменты в свои продукты. Проекты финалистов впечатляют актуальностью, конкурентоспособностью и качеством проработки»,— сказала Анна Можейко.

В состав жюри вошли предприниматели и владельцы бизнесов в сферах консалтинга, маркетинга, управления финансами и активами из Ярославской области, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Члены жюри высоко оценили проекты финалистов, подчеркнув их инновационность и креативность, и пожелали ребятам дальнейшего развития и достижения поставленных целей. Все участники акселератора получили дипломы и памятные подарки.

Напомним, что с сентября 2025 года по апрель 2026 года в рамках программы «Начинатель» студенты проходили теоретический курс в формате еженедельных вебинаров, где изучали ключевые аспекты поиска идеи и запуска собственного бизнеса. Участники узнали, как критически оценить свой замысел на его жизнеспособность, каким образом искусственный интеллект может содействовать проверке и реализации идей, какие качества следует развивать начинающему предпринимателю и многое другое. Команды с наиболее перспективными проектами на очных мастер-классах от экспертов и индивидуальных встречах с менторами дорабатывали свои бизнес-идеи до первой версии продукта и первых продаж. Отобранные в финал акселератора 10 команд презентовали свои проекты на итоговой защите.