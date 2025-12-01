Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сотрудник ЯГТУ оштрафован за ссылку на нежелательную организацию

Красноперекопский районный суд Ярославля признал начальника управления информационных технологий Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) виновным по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Суд установил, что на официальном сайте вуза была ссылка на интернет-ресурс иностранной организации, деятельность которой признана в России нежелательной. «Материалы были доступны для прочтения и скачивания неограниченному кругу лиц»,— отметили в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении сотрудник вуза оштрафован на 20 тыс. руб. Постановление вступило в силу.

Ранее по аналогичной статье были оштрафованы помощник ректора Ярославского государственного театрального института имени Фирса Шишигина и начальник управления научных исследований и инноваций Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова.

