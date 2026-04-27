Строительство дороги Орбитальная-2 планируется завершить к концу 2027 года

В Ростове-на-Дону строительство автодороги «Орбитальная-2» планируется завершить в ноябре 2027 года, сообщил в интервью «Интерфаксу» донской губернатор Юрий Слюсарь.

По словам господина Слюсаря, протяженность дороги составляет 5 км.

Как сообщалось ранее, строительство дороги перенесли на 2028 год. Стоимость реализации проекта с 2026 по 2027 год составит 3,6 млрд руб., а выкуп участков начнется в этом году. Кроме того, строительно-монтажные работы тоже должны начаться в 2026 году. Проект был удешевлен на 1 млрд руб.

Наталья Шинкарева