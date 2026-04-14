В Ростове завершение строительства дороги «Орбитальной-2» перенесли на 2028 год

Завершить строительство дороги «Орбитальная-2» перенесено на 2028 год, следует из отчета об итогах работы министерства транспорта Ростовской области в 2025 году.

Как сообщалось ранее, закончить строительство планировалось в ноябре 2027 года. Стоимость реализации проекта с 2026 по 2027 год составит 3,6 млрд руб., а выкуп участков начнется в этом году. Кроме того, строительно-монтажные работы тоже должны начаться в 2026 году. Проект был удешевлен на 1 млрд руб.

Новая трасса длиной несколько километров соединит автодорогу 60К-25 (Ростов — Дебальцево) через 60Н-82 (Аксай — Большой Лог — Новочеркасск) с улицей Обсерваторной в Верхнетемерницком. Дорога пройдет через садовое товарищество «Защитник» и обеспечит удобный выезд из микрорайона Суворовский, разгрузив перегруженную Орбитальную.

Наталья Шинкарева