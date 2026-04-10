На Кубани резко снижается заболеваемость «половыми инфекциями»

На Кубани резко снижается заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), в том числе и ВИЧ. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минздраве.

«Динамика заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем имеет положительные показатели. Последние несколько лет эпидемическая обстановка не вызывает опасений. Заболеваемость сифилисом сократилась на 9%, гонореей – на 20%, трихомониазом – на 23%, вирусными бородавками – на 40%. Количество пациентов с впервые в жизни установленным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Краснодарском крае сокращается ежегодно», – говорится в ответе минздрава Кубани на запрос издания о динамике соответствующих заболеваний в крае.

В ведомстве уточнили, что это стало возможным, в том числе, благодаря масштабной информационно-профилактической работе.

«Специалисты ГБУЗ “Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД” в местах массового скопления людей (на городских площадях, в торгово-развлекательных центрах, во время проведения массовых мероприятий), а также в трудовых коллективах, высших и средних специальных учебных заведениях регулярно проводят информационно-коммуникационные кампании по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и бесплатные тестирования», – добавляется в ответе ведомства.

В мире ВИЧ за год заражаются 1,5 млн человек, только в России — более 50 тыс., умирают из-за ВИЧ во всем мире больше 600 тыс. человек ежегодно. По данным российских экспертов, в РФ сейчас решительно преобладает половой путь передачи вируса. Одно из объяснений этого – в том, что большая часть потребителей психотропных веществ отказались от внутривенного введения опиатов, и ВИЧ перестал активно распространяться через шприцы. Теперь большинство наркозависимых перешли на таблетированные психостимуляторы, которые активизируют сексуальную активность.

Михаил Волкодав