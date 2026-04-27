В России из-за непогоды погиб ребенок, пострадали более 30 человек

Из-за непогоды в России погиб один ребенок, пострадал 31 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пять детей, из них один ребенок погиб, 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлены в лечебные учреждения»,— сообщили ТАСС в ведомстве.

Как писал «Ъ-Волга», в Самаре дерево упало на детей, один несовершеннолетний погиб. По данным СМИ, погибла 13-летняя школьница.

С ночи в Москве и области идет мокрый снег, в обоих регионах объявили оранжевый уровень погодной опасности. Рейсы в аэропорту Внуково задерживали утром, отменены несколько рейсов «Победы». В нескольких районах Подмосковья было отключено электроснабжение, в регионе автобусы «Мострансавто» ходят с увеличенными интервалами.

