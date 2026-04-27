В Подмосковье из-за снегопада нарушено расписание автобусов

В Подмосковье автобусы «Мострансавто» ходят с увеличенными интервалами из-за непогоды, сообщил областной Минтранс. Схемы движения нескольких маршрутов временно изменены из-за упавших на дорогу деревьев. В области проводят противогололедную обработку дорог.

В Москве и Подмосковье с ночи продолжается мокрый снег. В столице и по области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В городе зафиксированы десятки случаев падения деревьев. Из-за снегопада утром задерживали рейсы в аэропорту Внуково. Также отменено несколько рейсов «Победы». Населенные пункты в нескольких районах области были столкнулись с отключениями электроснабжения.

