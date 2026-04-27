В Самаре дерево упало на детей, один ребенок погиб, второй пострадал

Дерево рухнуло на детей в Самаре в понедельник, 27 апреля. В результате происшествия один ребенок погиб, второй получил травмы. Его госпитализировали. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Происшествие случилось на улице Нижегородской в Куйбышевском районе города. Следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Прокуратура проводит проверку федерального законодательства о благоустройстве.

В понедельник в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за очень сильного ветра. До вторника включительно в регионе ожидаются порывы до 25 – 28 м/c. Переправа между Самарой и Ширяево временно не работает.

Георгий Портнов