Снег пришел

27 апреля Москву и ее окрестности накрыло внезапным мощным снегопадом. В регионе введен оранжевый уровень погодной опасности. Горожан призвали не оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями, а также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Одна из веток метро временно остановилась из-за упавшего на пути дерева, операторы кикшеринга остановили прокат самокатов и электровелосипедов, а аэропорт Внуково был вынужден перенести ряд рейсов.

Снегопад начался в ночь на понедельник. В результате к утру в Москве выпала половина месячной нормы осадков, сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, погода в столице «определяется тыловой частью североатлантического циклона». «Небо на 100% закрыто облаками с нижней кромкой 120 м. Идет снегопад. Гололедица, снежный накат. Видимость 600 м. Ветер западный 9 м/с, порывы 13 м/с»,— уточнил господин Тишковец. По прогнозу Гидрометцентра, в столице днем будет 2–4 °С, снег с дождем продлится весь день.

Такая погода может сохраниться до вечера 28 апреля, предупредил столичный департамент транспорта.

Из-за мокрого снега и сильного ветра в городе зафиксированы десятки случаев падения деревьев. Как сообщает «Мострансавто», в столице, в частности, упали деревья на 5-м проспекте Новогиреево, из-за чего не могут проехать автобусы 193, 110, 110Н. На Главной аллее Измайловского парка остановился маршрут 399, а на Зеленом проспекте — маршрут 889. Автомобилистов, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, просят воздержаться от поездок на личном транспорте или строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Горожан настоятельно призывают быть осторожными на улице — не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними. Из-за сложных погодных условий ожидаются локальные изменения в движении трамваев: дептранс рекомендует пассажирам следить за объявлениями водителей. Цены на такси из-за ухудшения погоды выросли более чем в два раза. При этом операторы служб аренды электросамокатов и велосипедов «поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий», сообщает дептранс. Также операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной.

Около девяти утра в пресс-службе департамента транспорта сообщили, что на Арбатско-Покровской линии метро произошел сбой из-за упавшего дерева. В результате инцидента интервалы движения на ветке были временно увеличены.

В аэропорту Внуково некоторые авиарейсы были отложены. Пассажиров высадили из самолетов в ожидании, что погода улучшится. Как сообщили в Федеральной пассажирской компании, семь поездов Павелецкого направления в Москву отстают от графика на срок до двух с половиной часов. Задерживаются также поезда из Владикавказа, Белгорода, Саратова, Пензы, Воронежа и Дербента.

Мария Барановская, Александр Черных