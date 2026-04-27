В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье введен оранжевый уровень погодной опасности из-за снега и сильного ветра. Предупреждение действует в течение всего дня.

В Гидрометцентре заявили ТАСС, что до конца понедельника в столице ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 23 м/с. По области скорость порывов ветра может достигать 25 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Москве сегодня днем будет 2–4°С, снег с дождем продлится весь день. Завтра в городе сохранится аналогичная погода. За сутки в столице выпала уже половина месячной нормы осадков. По данным «Мостранса», в Подмосковье из-за непогоды упали десятки деревьев, информации о пострадавших пока нет.