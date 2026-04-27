В нескольких округах Подмосковья произошел блэкаут из-за непогоды

В Московской области из-за неблагоприятных погодных условий было нарушено электроснабжение в отдельных округах. Местные власти сообщили о привлечении к восстановительным работам более 300 бригад.

«Из-за непогоды и сильного ветра в ряде округов произошли временные отключения электроснабжения», — сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он добавил, что аварийные и коммунальные службы переведены на усиленный режим.

По словам главы региона, в ликвидации последствий непогоды задействованы, в частности, более 200 бригад электриков от «Россетей», «Мособлэнерго» и «Мособлгаза» и 100 бригад МЧС в составе порядка 300 человек. Также на местах работают бригады лесхоза.

«Особое внимание — самым сложным округам, — добавил Андрей Воробьев. — В Раменский, Домодедово, Дмитровский и Чехов направили дополнительные бригады».

Shot сообщает, что из-за обрывов проводов без света остались около 50 подмосковных поселков. Местные власти информацию о количестве обесточенных населенных пунктов не комментировали.