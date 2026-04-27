Во Внуково возобновили вылеты задержанных из-за непогоды рейсов

Внуково работает в штатном режиме. Аэропорт возобновил вылеты рейсов, задержанных сегодня утром из-за непогоды, сообщила его пресс-служба.

«Несмотря на неблагоприятные метеоусловия (сильный ливневой снег, видимость менее 1700 м), задействованы все необходимые ресурсы аэропорта для обслуживания рейсов и пассажиров»,— заверили в пресс-службе.

В Москве и Подмосковье с ночи продолжается мокрый снег. За сутки в городе выпала уже половина месячной нормы осадков. В столице и по области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре предупредили, что до конца дня ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 23 м/с.