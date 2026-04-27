Несколько авиарейсов «Победы» задержаны из-за непогоды в Москве

Авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов из-за непогоды. Несколько рейсов задерживаются, сообщила пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания попросила пассажиров проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. «Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме»,— добавили в «Победе».

В Москве и Подмосковье с ночи продолжается мокрый снег. За сутки в городе выпала половина месячной нормы осадков. В столице и по области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Из-за снегопада утром задерживали рейсы в аэропорту Внуково.

Подробности — в материале «Ъ» «Снег пришел».