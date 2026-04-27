Несколько авиарейсов «Победы» задержаны из-за непогоды в Москве
Авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов из-за непогоды. Несколько рейсов задерживаются, сообщила пресс-служба перевозчика.
Авиакомпания попросила пассажиров проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. «Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме»,— добавили в «Победе».
В Москве и Подмосковье с ночи продолжается мокрый снег. За сутки в городе выпала половина месячной нормы осадков. В столице и по области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Из-за снегопада утром задерживали рейсы в аэропорту Внуково.
Подробности — в материале «Ъ» «Снег пришел».
Фотогалерея
В Москве выпал апрельский снег
1 / 21