В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков

За прошедшие сутки на метеостанции ВДНХ зафиксировано 19 мм осадков, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, за сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков.

Синоптик рассказал, что погода в столице «определяется тыловой частью североатлантического циклона». «Небо на 100% закрыто облаками с нижней кромкой 120 м. Идет снегопад. Гололедица, снежный накат. Видимость 600 м. Ветер западный 9 м/с, порывы 13 м/с»,— уточнил господин Тишковец.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за снега и сильного ветра. По прогнозу Гидрометцентра, в столице днем будет 2–4°С, снег с дождем продлится весь день. Завтра сохранится аналогичная погода. «Мостранс» сообщает о десятках упавших деревьев в Подмосковье. Во Внуково отложили вылет нескольких авиарейсов.