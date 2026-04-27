Мурашко рассказал о способе увеличения продолжительности жизни в России

Увеличить продолжительность жизни россиян поможет медицина «здорового долголетия», считает глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также назвал важной приобщенность людей к культуре и спорту.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава Минздрава Михаил Мурашко

Министр уточнил, что для диагностики предрисков разных заболеваний в стране создают центры медицины здорового долголетия. Господин Мурашко также отметил, что занятия спортом в течение 40 минут «улучшают более 250 параметров крови в лучшую сторону».

«Важной составляющей в здоровом долголетии является не только медицина, но и образ жизни, приобщенность к культуре, приобщенность к спорту и многие другие вещи... Но все будет зависеть от человека, его собственного стремления быть здоровым и придерживаться тех рекомендаций, которые дают медики»,— сказал он «РИА Новости».

По оценке Российской академии наук, средняя продолжительность жизни в России составляет 74,2 года. Президент Владимир Путин считает, что однажды люди смогут жить в среднем до 150 лет. Он говорил, что в России стремятся увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет у женщин и чуть меньше у мужчин. В стране планируют ввести должность врача по здоровому долголетию.

