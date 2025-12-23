Долголетию предписывают дополнительную активность

До 2030 года правительство планирует повышать качество жизни пожилых россиян с помощью шести типов мероприятий, предусмотренных «Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года». В совокупности они охватывают социальные, экономические и демографические задачи правительства, связанные с пожилым населением — его доля, напомним, к 2030 году должна составить 23% населения РФ,— и могут замедлить процесс депопуляции.

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Правительство утвердило план мероприятий по реализации «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года». Об этом по итогам совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома. Сама стратегия фиксирует долгосрочные цели властей в отношении граждан старше 55 лет.

Их численность, как следует из этого документа, в 2020 году достигала 29,4% населения, а в 2024 году перевалила через порог в 30%. В то же время доля граждан старше трудоспособного возраста (женщины — с 55 лет, мужчины — с 60 лет) в составе населения, наоборот, сократилась: если с 2016 года этот показатель вырос с 24,5% до 25,8%, то на начало 2024 года он сократился до 23,7%. По данным среднего варианта прогноза Росстата, с учетом продолжающегося повышения порогов пенсионного обеспечения до 2030 года доля граждан старше трудоспособного возраста в РФ продолжит снижаться — до 23% (численность — до 32,9 млн человек).

Мероприятия плана можно разделить на несколько групп. В совокупности они охватывают социальные, экономические и демографические задачи правительства, связанные с пожилым населением, реализуя концепцию «активного долголетия». Активное долголетие, по определению ВОЗ,— это процесс оптимизации возможностей для обеспечения здоровья, участия в жизни общества и защищенности человека с целью повышения качества его жизни в ходе старения.

Мероприятия первого типа — информационные. Они должны укрепить в обществе ценности многопоколенной семьи и уважительного отношения к старшему поколению, в том числе с помощью введения таких тем в школьный курс «Моя семья». Второй тип — мероприятия по охране здоровья, профилактике заболеваний и факторов риска их развития, повышению доступности медпомощи, в том числе на дому, и улучшению лекарственного обеспечения. Также здесь — меры по профилактике у пожилых падений и переломов и развития когнитивных нарушений. Третий тип — создание условий для реализации личностного потенциала старшего поколения, от запуска новых фестивалей для этой группы граждан до открытия специализированных программ в университетах.

Четвертая группа нацелена на развитие социальных услуг, в первую очередь — системы долговременного ухода за пожилыми инвалидами, которая должна к 2030 году охватить полмиллиона граждан. Пятая группа касается качества жизни и финансовой обеспеченности пожилых — от обязательств государства по индексации пенсий не ниже инфляции и ряда других мер для обеспечения выплат всем категориям застрахованных до развития предпринимательства среди пенсионеров, гибкой и надомной занятости, чтобы они могли активнее участвовать в рынке труда. Наконец, шестой блок мероприятий сфокусирован на развитии инфраструктуры для комфортной и безопасной жизни пожилых.

Повысив качество жизни пожилых, правительство сможет, возможно, и увеличить продолжительность их жизни, замедлив таким образом сокращение населения РФ. Отметим, что эта задача, хоть и весьма дорогостоящая, выглядит более реализуемой, чем стимуляция рождаемости, которая в развитых странах, видимо, в ближайшие годы продолжит снижаться.

Анастасия Мануйлова