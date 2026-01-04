В России появится должность врача по здоровому долголетию

В 2026 году в России введут должность врача по здоровому долголетию. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ правительства, имеющийся в распоряжении агентства.

Минздрав добавит в номенклатуру должностей медработников должность «врач по медицине здорового долголетия». Соответствующие меры должны быть приняты до 1 апреля, пишет агентство.

В декабре 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план мероприятий по реализации «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года». По словам господина Мишустина, главные приоритеты государственной политики — повышение продолжительности жизни и активное долголетие.

