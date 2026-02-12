В РАН назвали среднюю продолжительность жизни в России

Средняя продолжительность жизни в России составляет 74,2 года, сообщил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, один из самых высоких показателей — в Дагестане, потому что там рождается много детей.

Господин Онищенко напомнил, что стоит цель к 2030 году добиться продолжительности жизни в 78 лет. «Она рассчитывается не для каждого человека, а в целом для популяции. Если у нас много детей рождается, значит, показатель увеличивается. И чем больше у нас маленьких детей, тем она будет рассчитываться высокой»,— пояснил он «РИА Новости».

Президент Владимир Путин считает, что однажды люди смогут жить в среднем до 150 лет. Он говорил, что в России стремятся увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет у женщин и чуть меньше у мужчин. В 2026 году в России планируют ввести должность врача по здоровому долголетию.

О стратегии по повышению качества жизни россиян — в материале «Ъ» «Долголетию предписывают дополнительную активность».