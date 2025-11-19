Путин: среднюю продолжительность жизни возможно довести до 150 лет

Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни, заявил президент Владимир Путин. Он допустил, что однажды люди смогут жить до 150 лет.

«Можно, наверное, довести (время жизни.—“Ъ”) и до 150 лет. Но всегда будет мало. Так же, как денег»,— сказал господин Путин на конференции Сбера AI Journey-2025.

Президент отметил, что сейчас в России стремятся увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет у женщин и чуть меньше у мужчин. Он добавил, что в некоторых странах продолжительность жизни уже достигла более 80 лет.

Конференция AI Journey 2025 проходит в Москве с 19 по 21 ноября, это X международная конференция, организованная Сбером при участии Альянса в сфере искусственного интеллекта. Событие объединяет ведущих специалистов, предпринимателей и исследователей из России, Китая, Индии, Сербии, Бразилии и других стран для обсуждения ключевых тенденций искусственного интеллекта.