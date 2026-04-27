Главные новости к утру 27 апреля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург. 27 апреля у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Иран предложил США вновь открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив ядерные переговоры на более поздний этап. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

От «большой четверки» операторов потребовали обеспечить покрытие в более чем 150 малых населенных пунктах к марту 2027 года. Сейчас в этих локациях есть хотя бы один оператор, но в Минцифры говорят, что остальные не «обеспечивают достаточного уровня связи».

Железнодорожный экспорт зерна в уходящем сельскохозяйственном сезоне близок к рекордным показателям: объемы за июль—март — вторые за всю историю.

Снижение цен на энергетический уголь в Европе из-за утраты военной премии повысило привлекательность турецкого рынка. Котировки в Турции впервые с июля 2023 года превысили европейские в том числе из-за отказа российских экспортеров предоставлять дисконты.

Правительство Мали подтвердило гибель министра обороны Садио Камары в результате атаки боевиков JNIM. Боевики атаковали резиденцию министра на армейской базе Кати в пригороде Бамако.

Умер заслуженный артист РСФСР, актер и режиссер Лев Шимелов. Ему было 96 лет. Ученица господина Шимелова сообщила, что причиной смерти стал инсульт.

Зрителей онлайн-кинотеатров начали предупреждать специальными титрами о сокращении хронометража фильмов и сериалов из-за удаления определенных сцен в соответствии с требованиями законодательства РФ.