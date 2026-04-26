Умер ведущий радиопередачи «Радионяня» Лев Шимелов

Умер заслуженный артист РСФСР, актер и режиссер Лев Шимелов. Ему было 96 лет. Информация о дате смерти появилась на сайте kino-teatr.ru.

Ученица господина Шимелова сообщила «Московскому комсомольцу», что причиной смерти стал инсульт. Артист умер 24 апреля вечером.

Лев Шимелов работал ведущим радиопередачи «Радионяня» и озвучил отрывки в песне из мультфильма «Пластилиновая ворона». Он снялся в короткометражном фильме «Улыбки танцора» (1974). Поставил программы «Москва улыбается вам» (1978), «Он, она и спорт» (1980), «Это было вчера» (1986) и другие.

Лев Шимелов родился в январе 1930 года в Баку. Он окончил физико-математический факультет Бакинского университета. В 1952 году был приглашен на профессиональную эстраду. В 1965-1975 годах работал в Московском мюзик-холле. С 1979 года господин Шимелов работал ведущим передачи «Радионяня». Звания заслуженного артиста РСФСР был удостоен в 1990 году.